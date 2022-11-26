У котёнка в Псковской области диагностировали бешенство

12:43, 25 ноября 2022, ПАИ

У котёнка в Псковской области диагностировали бешенство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

«24 ноября 2022 году специалистами ГБУ «Псковская облветлаборатория» у котёнка диагностировано бешенство», — рассказали специалисты учреждения.

Они напомнили, что для максимального снижения риска заболевания бешенством необходимо:

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук и не гладить;

не осуществлять уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения (при контакте с неизвестным животным) укусов и ослюнений.

Если человека укусило животное, единственными эффективным средством профилактики на сегодняшний день является своевременная вакцинация. Одновременно с обращением к врачу нужно изолировать животное и вызвать специалиста госветслужбы для проведения консультации и организации наблюдения, срок которого составляет 10 дней с момента укуса.

Бешенство – это острое, смертельное для человека заболевание. В Псковской области за последние 30 лет не было выявлено ни одной смерти человека от данной инфекции. При этом у животных всегда заканчивается смертельно. Только своевременная вакцинация, проведённая до заражения, может спасти животное от смерти из-за данного заболевания.