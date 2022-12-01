53-летнего мужчину в калошах разыскивают в Псковской области

09:25, 01 декабря 2022, ПАИ

53-летнего Константина Осюхина разыскивают в Псковской области, сообщается на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчину разыскивают в Пскове и деревне Лямцево Плюсского района. С 30 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: темная куртка, светлые джинсы, калоши и темно-зеленая кепка.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей 39-летней Александры Капустиной, пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва, Евгения Корнеева.