Опубликован список самых цитируемых псковских СМИ за неделю

15:02, 05 декабря 2022, ПАИ

Два СМИ холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» вошли в тройку самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным портала «Медиалогия», Псковское агентство информации и телеканал «Первый Псковский» заняли второе и третье места соответственно.

Далее в рейтинге следует информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с 19 цитатами и портал Luki.ru. Также в десятку лучших вошли СМИ холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» «КП-Псков» и «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости ПАИ:

Самый большой индекс по итогам минувшей недели у информагентства холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 1,37). В тройку также вошли ГТРК «Псков» (ИЦ 0,96) и Псковское агентство информации (ИЦ 0,38). Далее расположились портал Luki.ru (ИЦ 0,25) и телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 0,12).