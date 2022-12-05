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Общество

Опубликован список самых цитируемых псковских СМИ за неделю

Два СМИ холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» вошли в тройку самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным портала «Медиалогия», Псковское агентство информации и телеканал «Первый Псковский» заняли второе и третье места соответственно.

Далее в рейтинге следует информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с 19 цитатами и портал Luki.ru. Также в десятку лучших вошли СМИ холдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» «КП-Псков» и «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости ПАИ:

  1. Аэропорт Пскова закроется на сутки в новогоднюю ночь;
  2. Лиза Матрёшка: Не надо надевать короткую юбку, чтобы понравиться зрителям;
  3. Компания «Идаванг» претендует на звание «Наша марка» в рамках «Народного признания».

Самый большой индекс по итогам минувшей недели у информагентства холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 1,37). В тройку также вошли ГТРК «Псков» (ИЦ 0,96) и Псковское агентство информации (ИЦ 0,38). Далее расположились портал Luki.ru (ИЦ 0,25) и телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 0,12).

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