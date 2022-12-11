«Небезразлична их судьба»: Юлия Пересильд рассказала о друзьях из Пскова

10:00, 11 декабря 2022, ПАИ

О бывших одноклассниках и коллегах, к которым приезжает в родной город, рассказала уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд.

«Большинство моих одноклассников здесь, моя подруга Ирина Петушкова как раз, у который был вчера день рождения, и отчасти я и поэтому приехала», — поделилась актриса.

Юлия Пересильд также отметила театрального педагога Людмилу Масленникову, художественного руководителя Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева, поэта и композитора Вячеслава Рахмана и духовника Андрея Вахрушева.

При этом особое внимание она уделила коллегам из театра, которые приняли участие в спектакле «Каштанка», где Юлия Пересильд выступила режиссёром. Спектакль по Чехову поставили на сцене псковского театра.

«Мне точно небезразличны их судьба и их настроение, их новые роли, мне интересно, как они развиваются, я с удовольствием слежу за этим, как и за другими актёрами театра», — подчеркнула актриса.

Юлия Пересильд также рассказала, как встретила своего одноклассника около ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», который часто посещает в Пскове. Вместе с ним они сидели за одной партой с первого по 11-й класс. Так друзья приняли решение посетить преподавательницу, которую не видели 20 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что Юрия Пересильд стала гостем радиостанции «Серебряный дождь». Также она объяснила, почему обычно не даёт интервью в Пскове.

Полное интервью можно увидеть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».