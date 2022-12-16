Пропавшую два месяца назад опочанку нашли живой

10:51, 16 декабря 2022, ПАИ

Пропавшую два месяца назад женщину нашли живой в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в поиске», — говорится в сообщении.

Напомним, 39-летняя женщина пропала в Опочке. С 3 октября 2022 года ее местонахождение было неизвестно.

В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва и Александра Вьюгина.