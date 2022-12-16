Пропавшую два месяца назад опочанку нашли живой
Пропавшую два месяца назад женщину нашли живой в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в поиске», — говорится в сообщении.
Напомним, 39-летняя женщина пропала в Опочке. С 3 октября 2022 года ее местонахождение было неизвестно.
В настоящее время в Псковской области также продолжается розыск пропавшей пенсионерки Галины Фиалковской (Смаль) и нескольких мужчин: Олега Бернацкого, Александра Воробьёва и Александра Вьюгина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>