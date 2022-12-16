Создан первый из трёх гдовских муралов по мотивам «Алых парусов»

12:54, 16 декабря 2022, ПАИ

Первый из трёх гдовских муралов по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса» уже готов, сообщает газета «Гдовская заря». Он появился на стене многоквартирного дома на улице Карла Маркса, 32.

В первый день художники нанесли грунтовку на стену двухэтажного дома, и тем же вечером с помощью проектора был нанесён контур рисунка. Затем команда художников добавила цвета муралу, обрисовывая каждый из элементов схемы.

«Пока отзывы только положительные. Многие подходят и спрашивают, что же за картинка должна в итоге получиться. А часто приходят с тем же вопросом, с которого мы с вами наш диалог начали: будет ли держаться краска, нанесённая в таких погодных условиях. Отвечаем: краской, которая используется для раскрашивания мурала, можно работать при температуре до минус 20 градусов. Работаем без нарушений технологии», — говорится в сообщении.

Раскрашивают три человека — Сергей Пуронен, Ян Карпенко и Григорий Китаев из Санкт-Петербурга. «На первый слой мы потратили 20 литров грунтовки. Мурал будет «собран» из светло-бежевых и коричневых цветов — это примерно 12 разных оттенков. Основная трудность для нас — это погодные условия — морозно. Руки замерзают быстро», — рассказал Сергей Пуронен.

До этого молодые люди уже работали в Псковской области. Некоторые их работы украшают стены многоквартирных домов в Пскове.

Впереди у команды ещё два объекта — это стена многоквартирного дома на Карла Маркса, 6а, а также трансформаторная будка на въезде в город. На каждый арт-объект художникам нужно от двух до трёх дней. Все три мурала станут основой туристического маршрута «Гдовская Ассоль».



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"















Проект реализуется за счёт средств гранта, полученного по результатам конкурса, проведённого комитетом по туризму Псковской области. Город начинает получать подарки от правительства Псковской области к 700-летию первого упоминания Гдова в летописи.