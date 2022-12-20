Наши в Катаре. Финал

21:30, 20 декабря 2022, ПАИ

Было на что посмотреть и что послушать

Футбольный караван добрался до золотого оазиса. Закончились арабские сказки. Аргентина, обыграв Францию, стала чемпионом мира по футболу! Наши телекомментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин со стадиона «Лусаил», где прошла финал, тоже показали выдающуюся игру. В прямом эфире они зажигали не хуже Леонеля Месси (Аргентина), признанного лучшим игроком турнира, не хуже Килиана Мбаппе (Франция), с восемью голами ставшего лучшим бомбардиром чемпионата мира. Роман и Дмитрий, если бы была такая номинация, как «золотой футбольный микрофон», были бы достойны этой награды. С ними не было скучно, с ними никогда не заснуть у телевизора, экран во время их репортажей всегда светится, искрит, и часто кажется, что сейчас коротнёт вся электропроводка в доме. Но обошлось. Их репортажи, а особенно финальный, — это блюда, приготовленные самыми лучшими поварами российской комментаторской школы: и не пересолены, и перчика в меру, высококалорийные и диетические одновременно. И подают они своё блюдо всегда горячим. Давайте отведаем его ещё раз…

Матч имени третьей звезды

Два тайма, не похожих друг на друга, дополнительное время, шесть голов, серия пенальти — такого финала на чемпионатах мира ещё не было. Победитель становился трёхкратным чемпионом мира.

Абсолютно лучший аргентинский тайм

18.12.2022. Финал. Аргентина – Франция. 3:3 (4:2 по пенальти). Комментаторы — Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин.

– До начала матча: «У коллег комментаторов, рядом находящихся, даже техника зашкаливает и предупреждает, что находиться долго в этом пространстве опасно для здоровья. Слишком децибелит», — о неимоверном шуме на трибунах.

– 7-я минута: «Много кто в этом составе умеет прессинговать, поддавливать, залезать под кожу сопернику», — о прессинге аргентинской сборной.

– 20-я минута: «Будто бы через забор перепрыгивал Жиру (№ 9, Франция), пытаясь дотянуться своей… мелированным хохолком до этого мяча», — об опасном моменте, попытке удара по мячу головой и причёске Жиру.

– 22-я минута: «Не своим делом здесь занимался Усман Дембеле (№ 11, Франция). Хотя на этом уровне отрабатывать должен каждый. Вот только не отработал, а обработал сзади здесь голеностоп, ногу Ди Марии (№ 11, Аргентина)», — о грубой игре французского футболиста.

– 35-я минута: «Дымится буквально вот эта линия Месси – Ди Мария, накалена, как вольфрамовая нить. Хотя мы уходим все, конечно, от лампочек накаливания к более современным технологиям», — об удивительном взаимопонимании и взаимодействии двух аргентинцев.

– 38-я минута: «Пластилиновые ребята во французской полузащите».

– 38-я минута: «Аргентина не просто играет, она играется с соперником. Попробуй отними!» — о подавляющем преимуществе аргентинской сборной.

– 40-я минута: «Сейчас у Франции такого футбола нет. Аргентина запрещает в него играть», — до 40-й минуты нет острой, опасной игры в исполнении сборной Франции.

– 44-я минута: «Ди Мария! Он из тех, у кого есть лицензия на дриблинг, из тех, кому позволено почти в любой ситуации в этот обыгрыш идти. Он сегодня уже дважды прокидывал мяч между ног сопернику. Ну, в общем-то, в футболе это считается неким маленьким игровым унижением», — о мастерстве аргентинского футболиста.

– 44-я минута: «А всему виной, конечно, этот жиросжигающий прессинг аргентинцев (французский тренер был вынужден заменить Жиру, одного из лучших своих нападающих). Набрасываются, набрасываются, как хищники, львы в клетке — на брошенный кусок мяса, на соперника аргентинцы. Это абсолютно лучший матч аргентинцев в первом тайме».

– 45 + 7-я минута: «Будто перепрыгнул через двери у входа в таверну благодаря своим длиннющим ногам», — прыжок Рандаля (№ 12, Франция) сразу через двух аргентинских футболистов.

Перевернул всё с ног на голову

– 48-я минута: «Франция должна найти себя. Франция должна найти игру. Мы не можем поверить, что это финал в одни ворота. Так не должно быть!» — о беззубой игре французской сборной в первом тайме.

– 50-я минута: «На колоссальном вдохновении вся аргентинская сборная. Как они готовы к этому финалу! А видели бы вы, как они выходят из автобуса: не спеша, только через переднюю дверь. Эмилиано Мартинес (№ 23, вратарь, Аргентина) раскачивал автобус песней. Они орали, они не спешили на выход. Это была команда! Это банда! Это мафия! Это Аргентина!»

– 50-я минута: «Один из главных мафиози, который отказывается пропускать», — о вратаре аргентинцев, которого в этот момент показывали на телеэкране крупным планом.

– 56-я минута: «Родриго де Поль (№ 7, Аргентина) — у него объём бега хаски. Он один из лучших на этом чемпионате по беговой работе», — смелое сравнение с одной из самых выносливых пород собак.

– 70-я минута: «Упёрся головой в газон. Мяч сохранил. И теперь включает остатки резервов организма, чтобы совершить рывочек», — об удивительной резкости, координации и скорости аргентинца Родриго де Поля.

– 75-я минута: «88 966 зрителей на стадионе «Лусаил» и один Тимур Журавель! Наш коллега закрыл сегодня свой грандиозный вызов. 64-й матч из 64! Даже у Джанни Инфантино (президент Международной футбольной организации ФИФА. — Прим. авт.) столько нет», — на российскую комментаторскую позицию пришёл Тимур Журавель. Дмитрий и Роман поздравили его с уникальным достижением. «Я так устал», — признался Тимур в прямом эфире.

– 77-я минута: «А здесь уже лёжа пытается, упав, потеряв равновесие, каким-то подкатом скорпиона Альварес (№ 9, Аргентина) задеть соперника и сбить его с толку», — аргентинец жёстко сбил с ног француза Кунде Жюль № 5.

– 82-я минута: «Находясь где-то во тьме, в этих ловушках аргентинских, выходит и забивает дважды!» — два гола Килиана Мбаппе (№ 10, Франция) сравнивают счёт и переворачивают всю игру.

– 84-я минута: «На восемьдесят третьей минуте чемпионат мира по-настоящему и начинается для Франции и Аргентины, как марафон на 45-м километре», — комментатор позабыл, что марафонская дистанция «всего» 42 километра 195 метров.

– 86-я минута: «Отаменди (№ 19, Аргентина), когда он заводится, становится невыносимым для соперника. Такой иногда он бывает сертифицированный негодяй», — «лестная» оценка аргентинского защитника.

Опять Мбаппе! Снова Мбаппе!

– 117-я минута: «И опять рыдает, но уже другими слезами Анхель ди Мария. Он залил уже всю скамейку запасных, может, и чужую тоже. Плачет попеременно живой и мёртвой водой сегодня», — Анхель забил второй аргентинский гол и плакал от радости, а когда при счёте 3:2 в пользу Аргентины французы заработали пенальти, то зарыдал от досады.

– 118-я минута: «Отбил ладони президент. Сколько ещё аплодировать?» — президент Франции Эмануил Макрон эмоционально приветствовал третий гол Мбаппе.

– 120 + 1-я минута: «Но мяч могло запылесосить в ворота», — опасный момент у аргентинских ворот.

– 120 + 5-я минута: «Мбаппе обыграл двоих. Мбаппе обыграл третьего. Мбаппе споткнулся только на четвёртом. Это реальный футбол или видеосимулятор?» — комментатор глазам своим не верит, что живой футболист может вытворять такое.

«Великий Месси и восходящее величие Килиан Мбаппе», — о двух лучших игроках этого матча.

– Серия пенальти: «Шеей, адамовым яблоком остановил этот удар», — вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес в невероятном прыжке отбивает пенальти.

После игры:

«Лео Месси без каких-то оправданий, без каких-то сомнений теперь уже точно лучший на все времена. Грандиозный финал!»

«Килиан Мбаппе стал героем этого финала и лучшим бомбардиром чемпионата мира. Золотая бутца — его! Будущее — его! Следующий чемпионат, который пройдёт в трёх странах, да хоть в тридцати трёх, будет чемпионатом мира Килиана Мбаппе».

«Я даже представить себе не могу, что творится сейчас в Аргентине, как там ломаются дороги, фонарные столбы. Танцевать будут на всём».

«Они были чемпионами. Но сегодня они смотрят на этот праздник с изнанки», — о печали французской сборной.

«Эмилиано Мартинес — сопли победы!» — о слезах аргентинского вратаря, радующегося победе.

«Кто его поднял с газона? Какой-то парень в костюме. Президент этого матча не слышал президента своей Французской Республики абсолютно. Никто не способен вот сейчас отвлечь от его собственного горя», — президент Франции Макрон утешал лежащего Мбаппе, поднимал его с газона и что-то в это время говорил ему.

«Это был чемпионат мира и чемпионат эмира».

«Его величество чемпион! Его высочество метр семьдесят!» — о лучшем игроке катарского чемпионата мира по футболу аргентинце Леонеле Месси.

«Простите, что не так. Ваши комментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин».

Я так устал!

17.12.2022. Матч за третье место. Хорватия – Марокко. 2:1. Комментатор — Тимур Журавель.

Тяжело дался репортаж Тимуру. И не потому, что это был его первый телерепортаж с чемпионата мира, нет. Но ни искр, ни огня мы в прямом эфире не увидели и не услышали. Сама игра была интересной, особенно второй тайм, инициатива перешла к сборной Марокко, весь стадион гудел, поддерживая именно африканских футболистов. Но Тимур не успевал ни за игроками, ни за болельщиками — ни острых комментариев, ни соответствующих интонаций. Тягучий, неузнаваемый голос выдавал, подчёркивал глубокую усталость всегда одного из лучших в команде российских спортивных комментаторов.

Это был шестьдесят третий матч чемпионата мира в Катаре для Журавеля. На другой день Тимур был и на финальном матче. Он смог, он успел побывать на всех 64 матчах катарского чемпионата мира по футболу. Уникальнейшее достижение. Цели, которую поставил Тимур перед собой, он достиг. (Как продвигался российский журналист к непростой цели и как его кинули с попаданием в Книгу рекордов Гиннесса, я рассказывал на страницах ПАИ в предыдущих заметках о чемпионате мира (активная ссылка на статьи ПАИ «Наши в Катаре» от 9, 12 и 16 декабря 2022 года.) На каждом стадионе, на каждом матче Тимур снимал видеоблоги и рассказывал в них о чемпионате, о Катаре, о катарцах, о футболистах и болельщиках. И теперь мы всё это увидим глазами Тимура в его серии видеофильмов, которые уже начали показывать на «Матч ТВ».

Когда это позорище закончится?

Как сообщили на сайте российских футбольных фанатов fanat1k.ru, сотрудники сил безопасности Катара не допустили акции протеста участников группы Pussy Riot в финале чемпионата мира. Трое членов группы задержаны. Они якобы собирались выбежать на поле во время финальной игры в знак протеста против спецоперации России на Украине и предполагаемых нарушений прав человека в Иране. Среди задержанных Вероника Никульшина и Пётр Верзилов (оба признаны иноагентами), которые в 2018 году во время финального матча чемпионата мира по футболу в России выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники». Тогда их приговорили к аресту на 15 суток и на три года запретили посещать спортивные мероприятия. На этот раз они оказались в отделении катарской полиции ещё до начала матча. Не лишним будет напомнить, что две другие участницы этой группы, Надежда Толоконникова и Мария Алёхина, после их сомнительной акции в храме Христа Спасителя в 2012 году провели по два года в колониях. Но, похоже, на пользу членам Pussy Riot это не пошло.

Слёзы от футбола

Французская полиция задержала 227 человек в ночь на понедельник во время беспорядков в нескольких городах после поражения национальной сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Основные столкновения болельщиков с полицейскими и жандармами произошли в Париже на Елисейских Полях. После нескольких попыток разгона хулиганствующих групп гуманными методами пришлось применить слезоточивый газ. Серьёзные столкновения происходили и в Лионе, где в полицейских бросали камнями и бутылками, были повреждены витрины нескольких магазинов. Беспорядки были в Бордо, Безье и Ницце. Телеканал TF1, который транслировал игру во Франции, сообщил о новом рекорде количества аудитории во время финального матча ЧМ по футболу — 24 млн зрителей.

В Аргентине футбольный фанат угнал автобус с людьми, чтобы успеть на матч чемпионата мира по футболу. 53-летний мужчина ехал на автобусе, когда понял, что не успевает к началу игры, так как автобус двигался слишком медленно. Когда автобус остановился на красный свет, а водитель вышел к ближайшему киоску, фанат сел за руль и поехал домой уже безостановочно. Аргентинец проехал восемь километров, бросил автобус с возмущающимися пассажирами и побежал домой. Но даже первый тайм досмотреть не удалось — помешала полиция.

Об этих околофутбольных событиях сообщили на сайте fanat1k.ru.