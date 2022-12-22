Создатели Музея оккупации в Пскове номинированы на премию «Народное признание — 2022»
Создатели Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области в 1941–1944 годах выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Инициатива». Над тем, чтобы в Пскове появился такой музей, работали Государственный архив Псковской области, директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев и правительство региона.
Открытие музея в доме №3 на улице Ленина состоялось 22 октября 2022 года - в День памяти жителей сожженных деревень Псковской области. Экспозиция создана в уникальной исторической локации - в помещениях, где в годы Великой Отечественной войны располагался нацистский карательный орган – эстонская полиция безопасности и СД.
В музее представлены не только документальные свидетельства – официальные акты, фото и видеоматериалы, карты, письма, воспоминания, но и личные вещи детей, женщин и стариков, найденные на местах их массового уничтожения, – обувь, очки, часы. Основываясь на данных архивных документов, в помещениях воссоздана и камера, в которой содержались мирные граждане, задержанные на улицах Пскова и в его пригородах.
Экспозиция сформирована на сравнительно небольшой площади с опорой на опыт музеев об истории войны с применением современных технологий, используемых в выставочной деятельности, с использованием практических примеров интерактивной работы с аудиторией.
В дальнейшем коллекция музея будет пополняться воспоминаниями очевидцев и документальными подтверждениями событий оккупационного периода.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Создатели Музея оккупации в Пскове номинированы на премию «Народное признание — 2022»