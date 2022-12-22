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Общество

Создатели Музея оккупации в Пскове номинированы на премию «Народное признание — 2022»

Создатели Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области в 1941–1944 годах выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Инициатива». Над тем, чтобы в Пскове появился такой музей, работали Государственный архив Псковской области, директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев и правительство региона.

Фото Андрея Степанова

Открытие музея в доме №3 на улице Ленина состоялось 22 октября 2022 года - в День памяти жителей сожженных деревень Псковской области. Экспозиция создана в уникальной исторической локации - в помещениях, где в годы Великой Отечественной войны располагался нацистский карательный орган – эстонская полиция безопасности и СД.

Фото Андрея Степанова

В музее представлены не только документальные свидетельства – официальные акты, фото и видеоматериалы, карты, письма, воспоминания, но и личные вещи детей, женщин и стариков, найденные на местах их массового уничтожения, – обувь, очки, часы. Основываясь на данных архивных документов, в помещениях воссоздана и камера, в которой содержались мирные граждане, задержанные на улицах Пскова и в его пригородах.

Экспозиция сформирована на сравнительно небольшой площади с опорой на опыт музеев об истории войны с применением современных технологий, используемых в выставочной деятельности, с использованием практических примеров интерактивной работы с аудиторией.

Фото Андрея Степанова

В дальнейшем коллекция музея будет пополняться воспоминаниями очевидцев и документальными подтверждениями событий оккупационного периода.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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