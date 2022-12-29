Вера Емельянова подвела итоги года в соцсфере Псковской области

16:04, 29 декабря 2022, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подвела социально значимые итоги для региона. Для социального блока прошедший год был сложным, но, как всегда, устремлённым в новое, сказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Прежде всего хочу отметить, что в 2022 году обстановка в социальных учреждениях и в целом в регионе оставалась стабильной. Выполнены все социальные обязательства перед нашими гражданами. Предварительные итоги мы подводим с большим оптимизмом. Более того, приняты и дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий, прежде всего семей мобилизованных граждан, нуждающихся в особой помощи и поддержке. 2022 год стал годом новых свершений, новых проектов, которые были реализованы и сегодня уже работают для людей», — считает Вера Емельянова.

Вице-губернатор назвала важным событием прошедшего года появление двух современных школ в городах Великие Луки и Псков. Они сданы и уже прининимают более 1600 учеников.

«Мы можем заметить на Завеличье в городе Пскове начало строительства учебно-лабораторного корпуса нашего университета. Это тоже важнейшее событие года, которое позволит уже в ближайшем будущем принимать на обучение будущих докторов, так нам необходимых», — сказала в интервью ПАИ замгубернатора Псковской области.

Кроме того, Вера Емельянова подчеркнула активность и уникальность молодёжи в регионе: «В этом году наши ребята ответили на все те новые проекты, которые мы вводили или внедряли в нашу жизнь. Наши дети заняли множество призовых мест на самых различных престижных конкурсах и фестивалях. Совсем недавно мы вручали награды молодым профессионалам, в этом году занявшим призовые места, обогнав миллионы детей в нашей стране в тех профессиях, которые были представлены. Павлов Вадим стал лидером конкурса «Повар года», хотя ещё сам не закончил наше профессиональное училище. Ему сегодня уже поступают предложения из Москвы, Санкт-Петербурга работать в самых престижных ресторанах страны. Наши дети очень талантливые, и для них в этом году, а это тоже событие, открылся центр для работы с одарёнными школьниками, студентами. Мы назвали его «Вега», он будет принимать сотни детей ежегодно по новым образовательным программам».

Также заместитель губернатора затронула темы медицины и трудоустройства.

«Я бы могла отметить, что за прошедшие три года, а этот год не стал исключением, обновлялась материально-техническая база наших областных медицинских организаций. Можно себе только представить, что на два миллиарда рублей за эти три года поступило новое современное оборудование. Мы создаём условия для того, чтобы наши жители получали качественную доступную медицинскую помощь. Через несколько дней откроется новый современный центр для работы с гражданами, которые находятся в поисках работы. Современный проект позволит нам предоставлять услуги поиска работы на новом уровне и поможет правильно сориентироваться в мире профессии. Также 9 000 вакансий в Псковской области. Мы готовы принимать в регион квалифицированных специалистов, людей, которые заинтересованы в развитии региона. Достижение этого года — 87 молодых врачей, приехавших в наши больницы и приступивших к работе. Мы перевыполнили программы «Земский врач», «Земский фельдшер», и сегодня эта программа начинает набирать обороты благодаря тому, что и Псковская область включилась в этот проект своими дополнительными финансами, привлекательными для молодых специалистов», — заключила Вера Емельянова.

Напомним, что ранее экономические итоги года на ПАИ подвела вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева, о значимых изменениях в сфере ЖКХ рассказал бывший заместитель губернатора Василий Осипов.