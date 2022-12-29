Важные события в сфере образования назвала Вера Емельянова

13:02, 29 декабря 2022, ПАИ

Важные события уходящего года в сфере образования назвала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Это завершение строительства двух средних школ — в Пскове и Великих Луках — и капитальный ремонт 33 школ в регионе, сказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мне кажется, очень важным событием прошедшего года стало появление двух современных школ в городе Великие Луки и в городе Пскове. Они сданы и уже принимают детей. Более 1 600 учеников принимают новые современные образовательные организации. Я бы могла перечислить по каждому направлению не только три-пять событий, но и тридцать три, как 33 школы, которые попали в проект капитального ремонта. Сложнейший проект, но он завершается, подходит к своему концу, и тысячи детей получат и получают уже сегодня новое современное оборудование, современные условия для обучения», — рассказала Вера Емельянова.

Напомним, что в деревне Линово Пыталовского района также идёт строительство новой школы.