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Общество

Важные события в сфере образования назвала Вера Емельянова

Вера Емельянова назвала строительство двух средних школ важными событиями уходящего года. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Важные события уходящего года в сфере образования назвала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Это завершение строительства двух средних школ — в Пскове и Великих Луках — и капитальный ремонт 33 школ в регионе, сказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мне кажется, очень важным событием прошедшего года стало появление двух современных школ в городе Великие Луки и в городе Пскове. Они сданы и уже принимают детей. Более 1 600 учеников принимают новые современные образовательные организации. Я бы могла перечислить по каждому направлению не только три-пять событий, но и тридцать три, как 33 школы, которые попали в проект капитального ремонта. Сложнейший проект, но он завершается, подходит к своему концу, и тысячи детей получат и получают уже сегодня новое современное оборудование, современные условия для обучения», — рассказала Вера Емельянова.

Напомним, что в деревне Линово Пыталовского района также идёт строительство новой школы.

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