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Общество

Итоги года: ПАИ вышло в лидеры по количеству цитат среди псковских СМИ

Первые дни января — время, когда традиционно подводят итоги ушедшего года, а для СМИ одним из таких итогов является статистика на основе показателей независимой автоматической системы «Медиалогия». Подсчитываем индекс цитируемости и количество упоминаний материалов в других изданиях. Что это даёт? Ответ на вопрос, насколько то, что пишут средства массовой информации, интересно аудитории, достаточно ли важна информация, чтобы коллеги из федеральных и региональных СМИ захотели использовать материалы для публикаций на страницах своих изданий. Так что считаем количество цитат и оцениваем уровень доверия как со стороны читательской аудитории, так и со стороны коллег-журналистов. 

Месяц открытий

По итогам декабря 2022 года Псковское агентство информации вышло в лидеры по количеству цитат. На материалы сайта ссылались 115 раз. По данным сервиса «Медиалогия», на втором месте расположилось информагентство холдинга «Гражданская пресса» с показателем 110 цитат. 

Третье место в региональном топ-5 заняла ГТРК «Псков» (количество цитат — 46). В десятку цитируемых СМИ региона по итогам декабря вошли также интернет-газета «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», телеканал «Первый Псковский».

Самые цитируемые материалы Псковского агентства информации по итогам последнего месяца 2022 года:

Кроме того, внимание коллег из федеральных СМИ привлекла статья о главных событиях месяца глазами экспертов, в частности представленная в ней аналитика итогов муниципальных выборов в 2022 году.

По индексу цитируемости Псковское агентство информации также стало абсолютным лидером — 6,26. На втором месте оказалось ещё одно псковское СМИ с показателем 5,14.

Итоги года

Меняем запрашиваемые даты и обращаемся всё к той же «Медиалогии», но теперь уже за годовыми показателями: 1 425 упоминаний в СМИ материалов Псковского агентства информации. И это вновь лидирующий показатель количества цитат среди средств массовой информации Псковской области. При этом на втором месте так же, как и в результатах за декабрь, расположилось издание холдинга «Гражданская пресса». Отметим, что в десятку самых цитируемых вошли все основные издания государственного медиахолдинга «Медиацентр 60» и телеканал «Первый Псковский», который только в апреле минувшего года стал часть госмедиахолдинга.

Тематика материалов ПАИ, заинтересовавших федеральные СМИ в прошедшем году, весьма разнообразна. Это и политика, и новости приграничной повестки, материалы о социальной и культурной жизни Псковской области и, конечно, новости с оперативной и эксклюзивной информацией о ДТП и ЧП. Вот лишь некоторые из них:

По индексу цитируемости первое место занял один из информационных порталов Псковской области, на втором месте, немного уступив, расположилось Псковское агентство информации, опередив с внушительным разрывом ещё одного участника медийной площадки региона, замыкающего тройку лидеров годового рейтинга «Медиалогии».

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