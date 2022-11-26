Трёх волков добыли охотники в Красногородском районе

12:24, 25 ноября 2022, ПАИ

Трех волков добыли охотники Красногородского и близлежащих районов на территории муниципалитета. Об этом сообщает районная газета «Заря» со ссылкой на администрацию.

Всего с момента установления снежного покрова охотники на территории Красногородского района добыли четырех хищников: двух волчиц и столько же волков. Кроме того, несколько волков накануне было отстреляно и в Бежаницком районе.

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, на прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Нападения волков, которые отмечены в последнее время в Псковской области, связаны с африканской чумой свиней. В результате сократилась популяция кабанов – основного источника пропитания волков. Кроме того, как заявил охотовед Сергей Иванов, волков могут привлекать в населённые пункты сильные запахи.