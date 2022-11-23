Несколько волков добыли охотники в Бежаницком районе

12:02, 23 ноября 2022, ПАИ

Несколько волков добыли охотники в Бежаницком районе. Фотографии с убитыми животными опубликованы в группе «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте».

«Хотим уничтожить злодеев, которые мешают нам охотиться. Так что, хлопцы, желаю всем удачи и дай Бог доброго здоровья», — сказал один из охотников.

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, на прошлой неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Волков могут привлекать в населённые пункты сильные запахи, рассказал охотовед Сергей Иванов. Также в деревни могут приходить слабые и больные особи, не способные охотиться в лесу.