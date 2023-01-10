Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»

16:47, 10 января 2023, ПАИ

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам декабря вырос на 47 % с лишним: до показателя в 23 248,5. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

На рейтинг повлияло участие главы региона в открытии завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино» в декабре. К этому событию было приковано внимание многих региональных и федеральных СМИ, так как в мероприятии в режиме ВКС участвовал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в конце года Михаил Ведерников выступил с традиционным бюджетным посланием перед депутатами Псковского областного Собрания. Губернатор кратко подвел итоги 2022 года, подчеркнув, что большая часть «амбициозных целей», которые областные власти ставили перед собой, была успешно достигнута, поскольку в регионе работает сильная команда, показывающая «системный результат». И, главное, обозначил основные направления развития в регионе в 2023 году.

Это событие также не осталось без внимания журналистов. Так, из выступления главы региона стало известно, что музей «Россия – моя история», здание под который возводилось на территории стадиона «Электрон», разместится в одном из помещений будущего кампуса ПсковГУ. Вместе с этим в регионе будет создан круглогодичный Всероссийский детский центр общей стоимостью почти 3 миллиарда рублей.

Также в декабре Михаил Ведерников дал несколько интервью псковским СМИ и ответил на вопросы жителей региона в рамках горячей линии в эфире ГТРК «Псков», что также положительно отразилось на его медиаиндексе.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».