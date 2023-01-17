ОМОН обеспечит безопасность псковичей во время крещенских купаний

11:44, 17 января 2023, ПАИ

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения Господня. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном управлении Росгвардии под председательством начальника полковника полиции Игоря Иванова прошло заседание оперативного штаба. На нём обсуждались вопросы готовности сил и средств ведоства к участию в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в период подготовки и проведения на территории Псковской области мероприятий, посвященных Крещению.

В обеспечении безопасности примут участие сотрудники ОМОН «Кром». Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового пребывания граждан для незамедлительного реагирования на все сообщения о правонарушениях.

Напомним, в Пскове для жителей города организуют купель на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем, крещенскую купель также оборудовали на реке Ловать в Великих Луках.

Ранее сообщалось, что Михиал Ведереников поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний. На прошлой неделе на водоемах в Псковской области уже провели ледовую разведку.