Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели

10:30, 23 января 2023, ПАИ

Стали известны самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, с 16 по 22 января.

Как пишет «Медиалогия», по количеству цитат места в рейтинге распределились следующим образом. На первом месте Псковское агентство информации (26 упоминаний), далее идут информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (24 цитаты) и портал luki.ru, на который ссылались 10 раз.

На четвёртом месте с шестью цитатам региональный телеканал, а на пятом — интернет-газета «Псковская правда».



Самый высокий индекс цитируемости (ИЦ) присвоен информационному агентству холдинга «Гражданская пресса» (1,75). На втором месте — Псковское агентство информации с ИЦ 1,59. Замыкает тройку лидеров региональный телеканал (ИЦ 0,85).

Далее идет портал luki.ru (ИЦ 0,18), замыкает топ-5 интернет-газета «Псковская правда» (0,04).

Также в десятку самых цитируемых СМИ региона на прошлой неделе вошёл телеканал «Первый Псковский», находящийся в составе медиахолдинга «Медиацентр 60».

Самые цитируемые новости ПАИ:

1. Купель для крещенских купаний подготовили на реке Великой в Пскове.

2. Медиафабрика-2022 (как выглядит медиапространство региона и с какими результатами завершили 2022 год).

3. Мемориал «Дулаг-100» планируют благоустроить в Порховском районе.