ВИДЕО: Александр Серавин рассказал об общественно-политической ситуации в регионе
Заместитель губернатора Александр Серавин прокомментировал общественно-политическую ситуацию в Псковской области в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).
Он рассказал, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в этом году будет применяться на выборах губернатора в Псковской области, повысит их легитимность. Также вице-губернатор спрогнозировал, что предстоящая избирательная кампания будет интересной.
Также Александр Серавин отметил, что увеличение количества дней для голосования положительно сказывается на избирательной кампании.
Помимо этого, в ходе эфира замглавы региона прокомментировал заявления о пагубности трансформации районов в округа.
Политической игрой назвал Александр Серавин заявления о пагубности трансформации районов в округа