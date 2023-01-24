ВИДЕО: Александр Серавин рассказал об общественно-политической ситуации в регионе

09:00, 24 января 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Александр Серавин прокомментировал общественно-политическую ситуацию в Псковской области в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Он рассказал, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в этом году будет применяться на выборах губернатора в Псковской области, повысит их легитимность. Также вице-губернатор спрогнозировал, что предстоящая избирательная кампания будет интересной.

Также Александр Серавин отметил, что увеличение количества дней для голосования положительно сказывается на избирательной кампании.

Помимо этого, в ходе эфира замглавы региона прокомментировал заявления о пагубности трансформации районов в округа.