Изборскую крепость чаще всего посещают держатели «Пушкинских карт»

10:26, 25 января 2023, ПАИ

Изборская крепость пользовалась наибольшим спросом у держателей «Пушкинских карт», приезжавших в Изборск в течение минувшего месяца (с 24 декабря по 24 января), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службу музея-заповедника «Изборск».

На втором месте по популярности покупок — единые билеты, по которым можно посетить не только крепость, но и купеческие усадьбы. Также в список самых популярных музейных объектов вошла новая выставка музея-заповедника «Россия. Истоки».

В музее-заповеднике «Изборск» «Пушкинской картой» можно оплатить входные билеты в экспозиции и новый выставочный зал, Изборскую крепость и музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово. Кроме того, юным гостям Изборска доступны различные интерактивные программы, квесты и мастер-классы.

Билеты можно приобрести в кассах музея и онлайн, однако оплата билетов и программ в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в рамках программы доступна только онлайн. Уточнить информацию и записаться можно по телефону 8 (81148) 96 602.

Напомним, программа запущена 1 сентября 2021 года. Благодаря «Пушкинской карте», молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в кино, театры, музеи и на концерты.

Напомним, сегодня в России отмечают День студента. В Псковском государственном университете в этот день запланирована традиционная праздничная программа, которая начнётся с молебна в Троицком соборе.