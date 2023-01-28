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Спорт

Сразу в нескольких спортивных турнирах сразятся псковичи в эти выходные

Сразу несколько спортивных мероприятий с участием псковских спортсменов пройдёт в эти выходные. Псковичи поучаствуют в турнирах по баскетболу и волейболу, а также пройдут отбор в сборную области по тхэквондо.

Женская сборная Пскова по волейболу настроена на победу в межрегиональном турнире «София 2023», который пройдёт в Великом Новгороде 28–29 января. Помимо псковских волейболисток, участие в нём примут спорстменки из Карелии, Мурманска и Великого Новгорода.

Четвёртый тур чемпионата города Пскова по баскетболу пройдёт в спортивном зале СШОР по плаванию «Барс» в эти выходные. В соревнованиях участвует более 160 человек, девять мужских команд и пять женских, в состав каждой входит 12 человек. Сам чемпионат начался 21 января, а завершится 18–19 февраля.

Также отбор в сборную Псковской области по тхэквондо пройдёт в спортивном комплексе Пскова «Олимп». В соревновании примет участие порядка 400 тхэквондистов. Сегодня чемпионат начался в 9:00, первыми выступили дети 9–10 лет, а в 13:00 будут состязаться ребята 11–13 лет. 29 января за победу будут бороться участники старше 13 лет. 

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