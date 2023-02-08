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Книгоквиз пройдет в псковском Лофте 12 февраля

Интеллектуальная игра пройдет в рамках литературного проекта «Букбар» в креативном пространстве «Лофт» 12 февраля в 14:00.  

Фото: «Лофт»

«Букбар» — это проект, знакомящий псковичей с отечественной литературой в неформальной обстановке за чашкой кофе и приятной беседой с филологами, литераторами, книжными блогерами и экспертами. Вместо алкогольных коктейлей гости получают лучшие литературные рекомендации и говорят о самом важном — о книгах. 

Гостей ждут шесть раундов, в которых будут встречаться вопросы на знания, выбор правильного ответа и логику. Часть из них была составлена по русской литературе от классиков до современников, с которой псковичи знакомились на прошедших пяти мероприятиях «Букбара». Среди них: три встречи с книжными блогерами, критиками, писателями, поэтами и страстными ценителями литературы: Диной Дабришюте и Иваном Родионовым, Артёмом Верле и Натальей Лисичкиной, Сергеем Шиляевым и Дианой Константиновой; лекция о постсоветской литературе Ивана Родионова, а также встреча с автором трёх нашумевших в 2022 году книг Исламом Ханипаевым. 

Квиз проведёт создатель и руководитель псковского клуба интеллектуальных игр «Краски интеллекта» Антон Усик, который уже не первый год проводит квизы в Лофте. 

Вход на игру, как и все встречи «Букбара», свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft?w=app5708398_-216434544.  

Мероприятие пройдет по адресу: улица Спортивная, дом 1Б. 

Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Ближе познакомиться с проектом можно по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft. 

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