Юристы напомнили о необходимости уведомлять слушателей радио о статусе музыканта-иноагента

23:27, 11 февраля 2023, ПАИ

Радиостанции должны указывать перед воспроизведением песен музыкальных исполнителей-иноагентов их статус. Об этом ТАСС в субботу рассказали опрошенные юристы.

«Перед воспроизведением песни в эфире радиостанции продолжительность маркировки с указанием Ф. И. О. должна составлять не менее 15 секунд. Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин также рассказал, что аудиопометка должна быть не менее 15 секунд, а если произведение прерывается рекламой, то после возобновления обязательно снова должна быть аудиопометка с указанием, что лицо признано иностранным агентом.

Минюст РФ ранее включил в реестр иноагентов исполнителей Земфиру, Монеточку, Андрея Макаревича, рэперов Моргенштерна и Oxxxymiron.