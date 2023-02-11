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Общество

Юристы напомнили о необходимости уведомлять слушателей радио о статусе музыканта-иноагента

Радиостанции должны указывать перед воспроизведением песен музыкальных исполнителей-иноагентов их статус. Об этом ТАСС в субботу рассказали опрошенные юристы.

«Перед воспроизведением песни в эфире радиостанции продолжительность маркировки с указанием Ф. И. О. должна составлять не менее 15 секунд. Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин также рассказал, что аудиопометка должна быть не менее 15 секунд, а если произведение прерывается рекламой, то после возобновления обязательно снова должна быть аудиопометка с указанием, что лицо признано иностранным агентом.

Минюст РФ ранее включил в реестр иноагентов исполнителей Земфиру, Монеточку, Андрея Макаревича, рэперов Моргенштерна и Oxxxymiron. 

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