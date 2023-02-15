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Общество

Голосование за соискателей «Народного признания» завершится в полдень

Второй тур голосования за соискателей первой общественной премии «Народное признание – 2022» завершится сегодня, 15 февраля, в 12:00 на сайте Псковского агентства информации. 

На этот раз с целью совершенствования процедуры голосования к организации голосования привлечена федеральная компания, специализирующаяся на проведении онлайн-голосований на территории Российской Федерации и обладающая совершенной системой защиты голосования в электронном виде.

Отметим, что в разный период голосования могут наблюдаться пиковые значения поступления СМС за того или иного номинанта, что связано с проведением информационных активностей со стороны как самого номинанта, так и его группы поддержки.

Подробнее о номинантах, которые прошли во второй тур, читайте здесь.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  

Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200  заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
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