На сайте ПАИ закончилось голосование за соискателей премии «Народное признание – 2022»

12:00, 15 февраля 2023, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за соискателей Первой общественной премии «Народное признание – 2022».

В этом сезоне был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок – их оказалось более 200. Подробнее о номинантах, которые прошли во второй тур, читайте здесь.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз.

Победителей назовут в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Их определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. Жюри «Народного признания» возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.