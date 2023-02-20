ПАИ стало лидером по цитируемости на прошедшей неделе

13:12, 20 февраля 2023, ПАИ

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, сообщает компания «Медиалогия».

С 13 по 19 февраля Псковское агентство информации цитировали 36 раз. На втором месте рейтинга разместилось информагентство холдинга «Гражданская пресса», собравшее почти в три раза меньше упоминаний (12). Столько же упоминаний на прошлой неделе у портала Luki.ru. В пятёрку лидеров также вошли ГТРК «Псков» и КП «Псков».

Что касается индекса цитируемости, здесь лидирующую позицию с показателем 2,74 также занимает Псковское агентство информации. На втором месте - одна из местных лент новостей (ИЦ 0,83), на третьем - телеканал ГТРК «Псков» (ИЦ 0,26). В рейтинг также вошли КП «Псков» и портал Luki.ru.

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели: