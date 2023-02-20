Стало известно о поражении мозга фигуриста Костомарова

15:31, 20 февраля 2023, ПАИ

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова оценивают как крайне тяжелое, у него поражена часть мозга.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», - сказал собеседник РИА Новости.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

Позже пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение. Затем источники сообщили изданию, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.