Виктор Остренко: Главная ценность государства - люди

14:38, 21 февраля 2023, ПАИ

Главная ценность государства - люди, и президент РФ Владимир Путин во вреся послания к Федеральному собранию сделал на этом акцент, сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко во время прямого эфира на радиостанции «Серебряный дождь».

Он подчеркнул, что каким бы сильным в производстве и достижениях ни было государство, его главная ценность - люди, для которых обеспечено качественное образование, рабочее место и условия жизни.

Парламентарий также отметил, что регион в настоящее время оказывает всю необходимую помощь тем, кто находится в зоне СВО. «Вчера мы отправили первую партию адресных посылок к 23 февраля. Помощь передают люди со всех концов региона. Для наших ребят там это очень важно», - подчеркнул Остренко.

Напомним, 21 февраля, президент России выступил с посланием к Федеральному собранию. Он сообщил о введении двухнедельного отпуска раз в полгода для всех участников СВО и создании специального фонда адресной помощи семьям погибших в ходе СВО. Кроме того, глава государства заявил, что отличившиеся в ходе СВО офицеры должны быть востребованы в органах власти.