Борис Елкин посетил уроки в новой псковской школе

23:00, 06 марта 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили гимназию № 29, где на днях начались уроки у младших школьников. В полную силу школа начнёт свою работу в новом учебном году, но уже сейчас готова принять детей на дополнительные занятия. Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале.

Юные жители микрорайона смогут посещать кружки хореографии, хорового пения, театра и скалолазания. Для этого в помещениях установлено дополнительное оборудование. Укомплектовать учреждение сверх стандарта удалось за счёт экономии.

Для развития детей в гимназии также создана 3D-лаборатория. Здесь есть голографическое оборудование и шлемы виртуальной реальности, робототехника разной сложности и беспилотники. Оборудовано 39 учебных кабинетов, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. На пришкольной территории шесть площадок для разных видов спорта и прогулок.