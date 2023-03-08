Состояние Романа Костомарова улучшается

20:31, 08 марта 2023, ПАИ

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова понемногу улучшается. Об этом журналистам в среду рассказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и продюсер ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе» Илья Авербух.

«Что касается состояния, есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения [жене Костомарова] Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», - сказал Аверух.

Ранее стало известно о поражении мозга фигуриста Костомарова, и об ампутации двух стоп.

Напомним, что псковичи смогут поддержать фигуриста Романа Костомарова.