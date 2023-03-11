Губернатор Псковской области опубликовал новое еженедельное видеообращение
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное».
В нём глава региона рассказал о проекте строительства 22 километров магистральных и внутриканальных теплосетей в Острове-3. Также затронул тему будущего Дней пушкинской поэзии. В этом году будет выделено 17 млн рублей на проведение праздника.
Помимо этого, Михаил Ведерников ответил на обращения жителей Дно о бездомных собаках, которые мешают дновчанам, а также анонсировал конкурс видеороликов к 550-летию Печор.
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17 млн рублей выделят на проведение Дней пушкинской поэзии и русской культуры в 2023 году
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Проект строительства магистральных теплосетей в Острове-3 представили в Правительстве РФ