Губернатор Псковской области опубликовал новое еженедельное видеообращение

16:18, 11 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное».

В нём глава региона рассказал о проекте строительства 22 километров магистральных и внутриканальных теплосетей в Острове-3. Также затронул тему будущего Дней пушкинской поэзии. В этом году будет выделено 17 млн рублей на проведение праздника.

Помимо этого, Михаил Ведерников ответил на обращения жителей Дно о бездомных собаках, которые мешают дновчанам, а также анонсировал конкурс видеороликов к 550-летию Печор.