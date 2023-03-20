Поступило сообщение о минировании сельхозакадемии в Великих Луках

10:22, 20 марта 2023, ПАИ

Поступило сообщение о минировании всех корпусов сельскохозяйственной академии в Великих Луках. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

По региону периодически проходят волны сообщений о ложном минировании образовательных и административных зданий.

В частности, в феврале сообщалось о якобы заминированных в Пскове и Великих Луках школах. Поступала информация о бомбе в школе № 13 на улице Дружбы в Великих Луках, в школах на улице Льва Толстого, 18, Заводской, 3 и на улице Максима Горького, 61 в Пскове.

Напомним, в сентябре ПАИ писало о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информация о заложенных бомбах на территориях школ области начала поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы были адресованы ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В ноябре также поступала информация о минировании всех великолукских школ, которая снова оказалась ложной.