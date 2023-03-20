Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Поступило сообщение о минировании сельхозакадемии в Великих Луках

Поступило сообщение о минировании всех корпусов сельскохозяйственной академии в Великих Луках. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

По региону периодически проходят волны сообщений о ложном минировании образовательных и административных зданий.

В частности, в феврале сообщалось о якобы заминированных в Пскове и Великих Луках школах. Поступала информация о бомбе в школе № 13 на улице Дружбы в Великих Луках, в школах на улице Льва Толстого, 18, Заводской, 3 и на улице Максима Горького, 61 в Пскове.

Напомним, в сентябре ПАИ писало о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информация о заложенных бомбах на территориях школ области начала поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы были адресованы ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В ноябре также поступала информация о минировании всех великолукских школ, которая снова оказалась ложной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2023

Поступило сообщение о минировании сельхозакадемии в Великих Луках
19 марта 2023

Водитель госпитализирован в результате ДТП на Народной в Пскове
19 марта 2023

Продолжается розыск пропавшего четыре года назад великолучанина
18 марта 2023

Подросток госпитализирован в результате наезда автомобиля в Пскове
18 марта 2023

В Пскове на улице Инженерной произошло ДТП
18 марта 2023

Фальшивую пятитысячную купюру из Пушкинских Гор обнаружили в Пскове

17 марта 2023

«Плавали не только окуни»: на Псковском озере машина ушла под лёд
17 марта 2023

Возгорание произошло на территории мегафермы в Куньинском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...