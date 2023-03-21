«Движение первых» зарегистрировало свой телеканал

09:45, 21 марта 2023, ПАИ

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» зарегистрировало телеканал «ДВИЖ», сообщили в Роскомнадзоре.

Председатель правления движения Григорий Гуров ранее заявлял, что «Движение первых» запустит свои ресурсы в формате радио и телевидения. По его словам, основными задачами этих медиа станет «продвижение ценностей движения, популяризация проектов и программ, общественно-полезной деятельности и возможностей для саморазвития».

«Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» зарегистрировало телеканал «ДВИЖ» (свидетельство: ЭЛ № ФС 77 - 84708) в марте 2023 года», - говорится в ответе РКН на запрос, передает РИА Новости.

Напомним, что отделения «Движение первых» торжественно открыли в Великолукском и Пыталовском районах.

Ранее, 15 февраля и. о. руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказала, что 35 первичных отделений «Движения первых» открыли в Псковской области. Губернатор Псковской Михаил Ведерников заявил, что всего их в регионе планируется открыть порядка 100.