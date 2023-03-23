Эпатажную скульптуру «Антигравитация» демонтируют в Пскове

13:09, 23 марта 2023, ПАИ

Эпатажная скульптура «Антигравитация» у Дома на набережной в Пскове должна быть демонтирована. Об этом ПАИ сообщили в контрольном управлении администрации города.

Там пояснили, что перед тем, как установить малую форму на муниципальной земле, требовалось получить соответствующее разрешение. Однако по этому поводу в администрацию Пскова никто не обращался, то есть установка была проведена незаконно.



В связи с этим администрация города попросила руководителя общественного движения «ПсковАРТ» Ирину Жбанову демонтировать творение скульптора Тимофея Силича. Возражений не последовало.



Ранее сообщалось, что скульптура Тимофея Силича получила неоднозначные оценки псковичей. В ответ на возмущение некоторых горожан 22 марта художник решил провести творческую акцию. Он обмотал свое изваяние тканью и призвал каждого найти в этом смысл.