Псковичи поделились впечатлениями от фильма «Любовь-морковь 4»

20:24, 25 марта 2023, ПАИ

Впечатлениями от предпремьерного показа фильма «Любовь-морковь 4: Восстание машин», на котором прошла встреча семей участников СВО с актёром Гошей Куценко и продюсером Ренатом Давлетьяровым, поделилась псковичка в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Знаете, я не была в кино девять лет. Фильм очень понравился: он добрый, весёлый, позитивный и такой актуальный, как никогда. Когда я получила приглашение, мне было очень приятно, и мы не могли не посетить такое мероприятие», — сказала Анна Юрасова.

Она также отметила важность поддержки семей военнослужащих и мобилизованных во всех сферах. «Очень рада, что нам помогают и морально, чтобы мы могли отдохнуть, окунуться в атмосферу добра и веселья. Я бы посоветовала и друзьям, и семьям с детьми сходить на этот фильм, чтобы получить ответы на актуальные вопросы, чтобы дети и родители смогли увидеть себя со стороны», — подчеркнула собеседница ПАИ.

Напомним, Гоша Куценко привёз предпремьерный показ фильма в Псков сегодня. Он также объяснил, почему показ прошёл в Пскове. После просмотра кинокартины псковичи подарили актёру тельняшку.