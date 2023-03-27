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Общество

ПАИ вновь стало лидером недельного рейтинга по цитируемости

Опубликованы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, с 20 по 26 марта. По данным сервиса «Медиалогия», чаще всего ссылались на Псковское агентство информации. 

Отметим, что на минувшей неделе в пятёрку лидеров рейтинга по индексу цитируемости вошли сразу три издания медиахолдинга «Медиацентр 60».

Псковское агентство информации заняло первое место в топе с суммарным индексом цитируемости (ИЦ) 2,98. На второй позиции оказалось информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 1,6), на третьем месте –  интернет-газета «АиФ-Псков» с показателем 0,87. В пятёрку лидеров также вошли ГТРК «Псков» (ИЦ 0,74) и телеканал «Первый Псковский» (0,49).

Несколько иначе сложилась на минувшей неделе ситуация с рейтингом по количеству цитат. Лидер топа, как и ранее, Псковское агентство информации. На втором месте, сместив на одну позицию информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», разместилась телерадиокомпания ГТРК «Псков». 

На четвёртом месте находится интернет-газета «АиФ-Псков», материалы которой коллеги использовали пять раз. Замыкает пятёрку лидеров портал luki.ru. 

Самые цитируемые новости Псковского агентства информации: 

Одной из самых цитируемых публикаций ПАИ стала информация о том, что суд встал на сторону псковича в деле о гостиничных услугах и отказался приравнять сдачу квартиры к гостиничным услугам. Также другие СМИ цитировали новость о спасении полицейскими пропавшего ребёнка и публикацию о заключенных, которые помогают семьям мобилизованных, новость о том, что в Псковской области неизвестный расстрелял из пистолета проезжающий мимо автомобиль, и новость о том, что руководитель регионального Госархива представит Псковскую область в Общественной палате России.

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