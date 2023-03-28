Очистка русла Великой в Пскове спасла город от подтопления

12:48, 28 марта 2023, ПАИ

Очистка русла Великой в Пскове спасает город от подтопления, заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В нынешней ситуации важно оперативно и качественно реагировать на ситуацию, а не вдаваться в рассуждения, почему так произошло. При этом благодаря очистке русла Великой в пределах Пскова город не затапливает. Вода уходит быстрее по углубленному и чистому руслу», - уточнил Виктор Мусатов.

Отметим, что раньше берега Великой и Псковы регулярно уходили под воду в районе Мирожского монастыря и Золотой набережной.

Напомним, что в подтопленные районы Псковской области направят дополнительные силы. Ранее эксперт отмечал, что ночные морозы могут помочь в борьбе с паводком в Псковской области.