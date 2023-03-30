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Общество

О ходе строительства нового приюта рассказали псковские зоозащитники

О ходе строительства нового приюта для животных рассказали сотрудники псковской общественной организации «Зоозащита». 

В настоящее время приют «Лесопилка» находится на арендованной территории и арендная плата составляет 40 тысяч рублей в месяц. «На сегодня практически закончен второй этап работ, а именно кладка стен здания. Осталось залить армопояс для крепления стропильной системы и выложить перегородки внутри здания. Уже заказаны окна и двери», — рассказали ПАИ сотрудники приюта.

Кроме того, в марте к территории будущего приюта был проложен газопровод. «Это значит, что в новом доме для животных не будет опасных печек, не будет дров. Будет тепло не за огромные для приюта деньги, и каша с мясом будет вариться не на привозном газе! Выражаем благодарность «Газпром Газораспределениe Псков» за оперативно и профессионально проделанную работу!» - отметили в приюте. 

По словам сотрудников приюта, впереди у них большой объем работы, в том числе строительство основного здания. «Начало уже положено. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком мы приблизимся к нашей цели — созданию комфортного и уютного дома для собак и кошек», — подытожили в приюте. 

Напомним, приют «Лесопилка» находится на частной территории, за которую волонтерам приходится ежемесячно платить аренду. В октябре 2021 года «Зоозащита» получила землю под строительство нового зооприюта. Осенью 2022 года организация стала победителем второго регионального конкурса среди НКО по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов. Организация получила 860 тысяч рублей на проект «Современный приют для безнадзорных животных в г. Пскове». Деньги пойдут на монтаж инженерно-хозяйственного блока площадью 60 квадратных метров на территории будущего нового приюта для бездомных животных.

Кроме того, в 2020 году строительство приюта на новой территории начала зоозащитная организация для животных «Шанс». Сотрудники зоозащитной организации «Шанс» шли к этому шесть долгих лет. Участок для строительства зоозащитники получили ещё в 2017 году, однако сдвинуться с мёртвой точки получилось только в 2020-м благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов.

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