Купание спасенных в Псковской области медвежат сняли на видео

14:53, 30 марта 2023, ПАИ

О самочувствии спасенных в Псковской области медвежат-сирот рассказали в тверском Центре спасения медвежат, где они в настоящее время находятся.

Сотрудник центра Екатерина Пажетнова отметила, что медвежата сейчас чувствуют себя прекрасно и их здоровью ничего не угрожает. Горошинка и Фасолинка уже перешли от бутылочного питания к еде из миски. Зоозащитники рассказали, что медвежатам в таком возрасте необходимо правильное и полезное питание, поэтому сейчас их кормят молочной смесью с добавлением злаков и манной крупы. Питание у медвежат по расписанию - 5-6 раз в день.

Купать их стараются как можно реже, чтобы медведи меньше контактировали с людьми. Обычно водные процедуры они принимают не чаще двух раз в неделю.

«Адаптация у медвежат проходит самостоятельно в специально подготовленных вольерах, в условиях, максимально приближенных к естественным для бурого медведя. В таких вольерах у них происходит формирование всех видов поведения, необходимых для выживания. Наша же задача – обеспечить их безопасность, снабдить едой и по возможности минимизировать их контакт с людьми, в том числе и с сотрудниками центра», – рассказала Екатерина Пажетнова.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только они станут полностью самостоятельными.