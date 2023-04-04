Назван состав спортивной дирекции встречи воздухоплавателей в Великих Луках

10:54, 04 апреля 2023, ПАИ

Назван состав спортивной дирекции международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Так, спортивным директором встречи станет мастер спорта по воздухоплавательному спорту, президент Федерации воздухоплавания России, член сборной страны Иван Меняйло. Он занимается воздухоплаванием с 2004 года, является участником чемпионатов Европы и мира, Всемирных воздушных игр. В команде с известным путешественником Федором Конюховым установил несколько мировых рекордов по воздухоплаванию. Недавно они побили установленный японцами в 1994 году мировой рекорд дальности полёта.

Кроме того, членами спортивной дирекции станут: заместитель главного судьи Георгий Зименко, заместитель главного судьи Сергей Домени, старший судья по подсчету очков Илона Гизатуллина, старший судья-измеритель Дамир Менгазетдинов, шар-пилот Александр Буранцев.

В настоящее время идет предварительная регистрация пилотов.



Напомним, с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдет 27-я Международная встреча воздухоплавателей. В рамках встречи состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Мероприятие пройдет при поддержке Федерации воздухоплавания России, комитета по спорту Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральным спонсором встречи выступает «Газпром».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках началась подготовка к Встрече воздухоплавателей. Первым, кто подал заявку на мероприятие, стал Дмитрий Жохов из Тулы.