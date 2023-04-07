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Общество

В Псковской области отмечен рост в обрабатывающей промышленности

О положительной динамике в обрабатывающей промышленности, которая составила порядка 6 %, заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике правительства Псковской области Андрей Михеев в ходе съезда РСПП Псковской области, передает корреспондент ПАИ.

«По итогам прошлого года мы видим, что наблюдается снижение доли пищевой промышленности за счет роста других областей. Это означает, что и другие области увеличили свою долю в объеме производства», - отметил он.

«Безусловно, стоит отметить работу в рамках таких нацпроектов, как «Производительность труда», - подчеркнул Андрей Михеев и добавил, что государство и регион предлагают дополнительные стимулирующие меры – налоговый вычет. Кроме того, это касается не только обрабатывающей, но и пищевой промышленности.

Ранее сообщалось, что Съезд реготделения Российского союза промышленников и предпринимателей проходит в Пскове. В ходе него Александр Козловский отметил, что кадровая проблема – одна из самых острых для бизнеса.

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