ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам недели

12:26, 17 апреля 2023, ПАИ

Псковское агентство информации вышло в лидеры по количеству цитат среди псковских СМИ по итогам минувшей недели. Соответствующие данные опубликовала компания «Медиалогия».

На втором месте расположилось информагентство холдинга «Гражданская пресса», набравшее в три раза меньше цитат, чем лидер рейтинга. По 6 цитат заработали портал luki.ru и ГТРК «Псков». Также в десятку вошли ещё два издания медиахолдинга «Медиацентр 60»: «АиФ-Псков» и «Псковская правда».

Места в топе по индексу цитируемости в пятёрке лидеров расположились аналогичным образом. На первом месте ПАИ (ИЦ 1,94), на втором — информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 1,09), замыкает тройку лидеров портал luki.ru.

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели: