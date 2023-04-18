Юлии Пересильд предлагают присвоить звание Героя России

11:10, 18 апреля 2023, ПАИ

Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, уроженке Пскова, которая сыграла главную роль в драматическом фильме «Вызов», снятом в космосе, заявила директор гильдии Валерия Гущина.

«Сейчас самое съемочное время — весна. Все члены правления на работе. Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но в целом считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», - приводит слова Валерии Гущиной, которая ответила на вопрос, была ли инициатива присвоить Пересильд это высокое звание, РИА Новости.

По ее словам, это должно произойти в ближайшие две недели. «Мы не можем собрать правление, но это явно произойдет в ближайшие две недели... У меня вызывает определенное удивление, почему ее сразу не наградили и не отметили какой-то высокой наградой. Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне Министерства культуры, возможно. Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы и это не так просто», - сказала Гущина.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съемки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. В большой прокат фильм выходит 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы.