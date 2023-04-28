Псковские росгвардейцы присоединились к масштабному субботнику

19:27, 28 апреля 2023, ПАИ

30 сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии приняли участие в субботнике в Корытовском лесу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Субботник — это добрая традиция, объединяющая поколения. Эстетически очень приятно взглянуть на чистый парк, также это хороший пример для молодёжи, чтобы молодые люди росли культурными и стремились поддерживать порядок во всём», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники подразделений управления Росгвардии по Псковской области на постоянной основе принимают участие в подобных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что около 700 человек приняли участие в субботнике в Корытовском лесу, который проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.