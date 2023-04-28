Псковские росгвардейцы присоединились к масштабному субботнику
30 сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии приняли участие в субботнике в Корытовском лесу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
«Субботник — это добрая традиция, объединяющая поколения. Эстетически очень приятно взглянуть на чистый парк, также это хороший пример для молодёжи, чтобы молодые люди росли культурными и стремились поддерживать порядок во всём», — отмечается в сообщении.
Кроме того, сотрудники подразделений управления Росгвардии по Псковской области на постоянной основе принимают участие в подобных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что около 700 человек приняли участие в субботнике в Корытовском лесу, который проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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