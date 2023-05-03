Вино собственного производства представит Псков на летнем фестивале

09:20, 03 мая 2023, ПАИ

Вино собственного производства представит Псков на эногастрономическом фестивале «Виноград», который пройдет с 18 по 27 июня. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«На винной карте России появился Псков, и мы будем делать отдельную площадку, ведь теперь у нас есть и свое вино. В прошлом году мы встречали гостей, в этом году представим и своё», - рассказала Ольга Тимофеева.

По её словам, формат мероприятия останется таким же, как и в прошлом году, но будет расширена детская зона. На территории фестиваля будет работать не только Псковский театр кукол, но и другие театры, в том числе уличные.

«В этом году уже большое количество производителей сыра, продуктов питания просится к нам на мероприятие. Мы уже разработали положение, причем хочу отметить, что для торговцев это будет платно, но не с целью обогатиться, а есть такие понятия, как уборка территории, предоставление торгового места, электричество, санитарные нормы и так далее», - отметила гость студии.

Ранее сообщалось, что на продвижение фестиваля «Виноград» в Пскове направят 18 млн рублей. Напомним, в этом году мероприятие продлится десять дней.