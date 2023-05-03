Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вино собственного производства представит Псков на летнем фестивале

Вино собственного производства представит Псков на эногастрономическом фестивале «Виноград», который пройдет с 18 по 27 июня. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«На винной карте России появился Псков, и мы будем делать отдельную площадку, ведь теперь у нас есть и свое вино. В прошлом году мы встречали гостей, в этом году представим и своё», - рассказала Ольга Тимофеева.

По её словам, формат мероприятия останется таким же, как и в прошлом году, но будет расширена детская зона. На территории фестиваля будет работать не только Псковский театр кукол, но и другие театры, в том числе уличные. 

«В этом году уже большое количество производителей сыра, продуктов питания просится к нам на мероприятие. Мы уже разработали положение, причем хочу отметить, что для торговцев это будет платно, но не с целью обогатиться, а есть такие понятия, как уборка территории, предоставление торгового места, электричество, санитарные нормы и так далее», - отметила гость студии.

Ранее сообщалось, что на продвижение фестиваля «Виноград» в Пскове направят 18 млн рублей. Напомним, в этом году мероприятие продлится десять дней

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 мая 2023

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» помогут лебедю с застрявшим в шее крючком
03 мая 2023

Спрос на несовершеннолетних сотрудников вырос в России
03 мая 2023

Ямочный ремонт проводят на улице Карла Маркса в Пскове
03 мая 2023

Вино собственного производства представит Псков на летнем фестивале

03 мая 2023

Частный сектор и две улицы Пскова могут остаться без воды 3 мая
03 мая 2023

До +13 градусов ожидается в Пскове 3 мая
03 мая 2023

Россиянам объяснили, как майские праздники повлияют на аванс
03 мая 2023

Венеру и туман запечатлел псковский астроном-любитель


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...