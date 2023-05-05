В Пскове установили баннер в память о погибшем в ходе СВО священнике
Баннер в честь погибшего в зоне СВО священника псковской дивизии Александра Цыганова установили на перекрестке улиц Коммунальной и Западной в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
На баннере можно увидеть фотографию священника на фоне российского флага, также на нем размещена информация о духовном сане и наградах Александра Цыганова.
Напомним, Александр Цыганов был посмертно награжден орденом РПЦ князя Дмитрия Донского I степени.
Ранее сообщалось, что воинский священник псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов получил тяжелое ранение в зоне проведения СВО. От полученных ранений он скончался. Соболезнование по поводу его смерти выразил патриарх Кирилл.
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