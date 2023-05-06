Станислав Стармолотов совершил рывок в медиарейтинге после парламентского часа

00:05, 06 мая 2023, ПАИ

Самый заметный рост среди региональных чиновников в медиарейтинге газеты «Псковская правда» отмечен у врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова (на 9 строчек, 9-е место, медиаиндекс 1 057,1) в апреле. Медиайретинг составлен по данным системы «Медиалогия».

Этот рывок связан с законодательной ветвью власти: на апрельской сессии чиновник выступал перед депутатами в рамках парламентского часа на тему дорог Псковской области.

Так, стало известно, что объём дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей, более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог Пскова. Кроме того, в Псковской области отремонтируют 200 км региональных дорог.