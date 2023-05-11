Михаил Ведерников анонсировал открытие в Псковской области Центра военно-спортивной подготовки

15:59, 11 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал открытие в Псковской области Центра военно-спортивной подготовки.

«Сегодня в 12 регионах страны открываются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В их числе и наша Псковская область», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что инструкторы центра прошли обучение в университете спецназа в Чеченской Республике, всего обучилось 20 человек. Работа центров направлена на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.