Почти 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Псковском районе

19:01, 13 мая 2023, ПАИ

Обработку от борщевика Сосновского на площади 149 гектаров планируют провести в Псковском районе в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Для этого, по ее словам, из областного бюджета выделят субсидию в сумме 3,3 миллиона рублей. Всего на борьбу с борщевиком планируется потратить 3,7 миллиона рублей.

Глава района написала, что в настоящее время администрации сельских поселений заключили договора (контракты) на выполнение работ по уничтожению от борщевика, а многие сельские поселения уже приступили к первой обработке.

Как отметила Наталья Федорова, сельскохозяйственные предприятия Псковского района в 2023 году за счет собственных средств планируют провести обработку от борщевика на площади 120,3 гектара.

«Активно продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства физическими лицами, а также застройщиками и сельхозпредприятиями, имеющими в собственности значительные по площади земельные участки, непосредственно примыкающие к жилым микрорайонам», - написала глава района.

Также она подчеркнула, что осуществляется контроль проведения работ по обработке от борщевика полос отвода автомобильных дорог федерального и регионального значения. «В настоящее время многодетные семьи имеют возможность провести химическую обработку от борщевика Сосновского своих участков с последующей компенсацией понесённых затрат за счёт денежных средств администрации Псковской области», - обратила внимание Наталья Федорова.

По вопросу компенсации денежных средств, используемых физическими лицами (собственниками земельных участков) для борьбы с борщевиком Сосновского, глава района порекомендовала обратиться в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по телефону 29-95-23 (доб. 131,132).

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком. Позже для этого в Псковской области закупили новое оборудование. Также «Псковавтодор» приступил к обработке территорий от борщевика в Псковской области.