Украшение пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Реализацию проектов украшения пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили ведущие программы «Бизнес-ланч» с руководителем сети магазинов Андреем Кальциным в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Для вас мы узнали, что:
- в центре Пскова в будущем появится улица наподобие Никольской в Москве, которую украшает почти 100 километров светодиодных лампочек. Такую идею предлагают реализовать и на улице Пушкинской в Пскове;
- светодиодные лампочки планируют разместить от драмтеатра до аптеки, украсив иллюминацией пешеходную часть улицы Пушкинской;
- планируется украсить улицу Пушкинскую более чем десятью километрами гирлянды;
- такое световое решение интересно в любое время года, необязательно в новогодний период;
- окончательный вариант освещения на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове выбирали из нескольких возможных проектных решений;
- за основу освещения памятника взяли идею псковского архитектора Всеволода Смирнова. По замыслу архитектора-реставратора, свет должен был идти вниз из-под края плиты, чтобы она как бы парила в воздухе;
- благодаря проектным решениям на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове удалось достичь парящего эффекта тяжёлой платформы с нижней подсветкой;
- после завершения реконструкции гостиничного комплекса Печорского монастыря (здания старой постройки) привезут и установят архитектурное оборудование, которое будет светиться.
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15 мая 2023
Украшение пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили на «Серебряном дожде». Главное