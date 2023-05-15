Украшение пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили на «Серебряном дожде». Главное

21:30, 15 мая 2023, ПАИ

Реализацию проектов украшения пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили ведущие программы «Бизнес-ланч» с руководителем сети магазинов Андреем Кальциным в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

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