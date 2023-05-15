Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Украшение пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Реализацию проектов украшения пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили ведущие программы «Бизнес-ланч» с руководителем сети магазинов Андреем Кальциным в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Для вас мы узнали, что:

  • в центре Пскова в будущем появится улица наподобие Никольской в Москве, которую украшает почти 100 километров светодиодных лампочек. Такую идею предлагают реализовать и на улице Пушкинской в Пскове;
  • светодиодные лампочки планируют разместить от драмтеатра до аптеки, украсив иллюминацией пешеходную часть улицы Пушкинской;
  • планируется украсить улицу Пушкинскую более чем десятью километрами гирлянды;
  • такое световое решение интересно в любое время года, необязательно в новогодний период;
  • окончательный вариант освещения на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове выбирали из нескольких возможных проектных решений;
  • за основу освещения памятника взяли идею псковского архитектора Всеволода Смирнова. По замыслу архитектора-реставратора, свет должен был идти вниз из-под края плиты, чтобы она как бы парила в воздухе;
  • благодаря проектным решениям на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове удалось достичь парящего эффекта тяжёлой платформы с нижней подсветкой;
  • после завершения реконструкции гостиничного комплекса Печорского монастыря (здания старой постройки) привезут и установят архитектурное оборудование, которое будет светиться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Команда добровольцев из Пустошки прибыла в Москву на финальный слет проектов

15 мая 2023

Учинивший ДТП в Опочке несовершеннолетний госпитализирован

15 мая 2023

Псковских учителей приглашают принять участие в конкурсе «Классная тема!»
15 мая 2023

Украшение пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили на «Серебряном дожде». Главное
15 мая 2023

Работы мастеров Санкт-Петербургской академии художеств передали в дар псковскому музею
15 мая 2023

Стартовал XVI Международный фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече»
15 мая 2023

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с начальником регионального УФСИН
15 мая 2023

42-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...