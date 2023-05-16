Карантин по бешенству отменили в Великолукском районе

14:58, 16 мая 2023, ПАИ

Карантин по бешенству снят с территории эпизоотического очага в деревне Тетеркино Великолукского района, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Здесь были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проведена вакцинация животных, дезинфекция очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства», - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 мая активными на территории региона остаются пять очагов по бешенству.

Ранее сообщалось о введении карантина в Новосокольническом районе. Там бешеная лиса напала на мужчину. Также псковские ветеринары призвали владельцев домашних животных прививать своих питомцев от бешенства.