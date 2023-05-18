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Общество

Андрей Козлов: Порядок обращения с бездомными собаками в Псковской области можно оставить без изменений

Порядок обращения с бездомными животными в Псковской области, учитывая ситуацию в регионе, можно оставить без изменений. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в ходе круглого стола на тему «Законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных: подводные камни и реализация на региональном уровне» в медиацентре ПАИ 17 мая.

Он подчеркнул, что законопроект о «гуманной эвтаназии» не родился на ровном месте: есть ряд регионов, где ситуация достаточно серьезная. «Слава Богу, у нас в области всё пока хорошо. Я сам держу собак и знаю, что они могут из себя представлять. Данный закон поставил во главу угла жизнь человека. Если животное проявляет агрессию, то регионам будут даны возможности принимать меры. Могу отметить, что наше правительство считает, что крайние меры применять не стоит», – сказал депутат. 

Андрей Козлов согласился, что в случае отрицательной динамики регионам стоит дать право воспользоваться предусмотренной законопроектом возможностью. «Касаемо федерального закона все просто: закон предлагает применять решение в случае необходимости. А применять ли эти полномочия или нет, будем решать с учетом мнения граждан региона и Собрания. Пока мы можем у себя все оставить как есть», – резюмировал депутат.

При этом, по мнению депутата, в закон «Об обращении с животными без владельцев» не внесен главный пункт – необходимость идентификации животных. «Не может быть ничейных собак: когда-то это были животные, у которых были [хозяева. – Ред.]. Именно поэтому животных необходимо чипировать. В случае нападения владелец будет нести ответственность. Иначе докажи потом, чья собака нанесла вред. К сожалению, в законе это не учтено. А пока не накажешь человека, ситуация не изменится», – убеждён Козлов.

В необходимости обязательного чипирования собак уверена и руководитель АНЗО «Шанс» Мария Величко. При этом она отрицательно высказалась относительно законопроекта, наделяющего регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными.

Напомним, 16 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными.

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